Amigos e familiares se despedem de Moraes Moreira em velório

O velório aconteceu no crematório e cemitério da Penitência no Cajú, no Rio de Janeiro

247 - Curto e restrito a pessoas mais próximas por conta da pandemia do novo coronavírus, foi realizado nesta terça-feira (14) o velório do cantor, compositor e ídolo da música brasileira Moraes Moreira.

Moreira faleceu nesta segunda-feira (13) aos 72 anos e foi velado no crematório e cemitério da Penitência no Cajú, no Rio de Janeiro, na presença do filho Davi Moraes, outros familiares e amigos.

