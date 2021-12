Ana Beatriz Nogueira, atriz da Globo, cancela peça em teatro que recebeu evento de Moro

Apoie o 247

247 - A atriz Ana Beatriz Nogueira cancelou uma peça marcada para janeiro no Teatro dos Quatro, localizado na Gávea, zona sul do Rio, em protesto contra um evento com o ex-juiz condenado pelo STF Sergio Moro realizado hoje no local. Na noite desta quinta-feira (9), um grupo de artistas protestou na porta do teatro contra a presença de Moro.

Veja o protesto:

A atriz anunciou o cancelamento em publicação no Instagram.

"Como atriz e produtora da peça 'Um dia a menos', estou cancelando minha estreia em janeiro no Teatro dos Quatro", escreveu na legenda, com fartos elogios à decisão. Veja:

"Arrasou na decisão! Por mais pessoas como você, Ana. Te amo", escreveu a também atriz Silvia Buarque, filha do cantor Chico Buarque, nos comentários no perfil de Ana Beatriz Nogueira . "Já era fã antes, imagina agora!", afirmou o ator Roberto Birindelli.

Ana Beatriz Nogueira faz parte do elenco da novela "Um Lugar ao Sol", onde interpreta a personagem Elenice.

Em nota, a direção do Teatro dos Quatro tentou justificar a cessão do espaço para Moro. Os responsáveis pelo espaço afirmam que "sempre lutaram por liberdade de expressão". "O evento de hoje é uma realização independente de uma editora que contratou o espaço para fazer o lançamento de um livro. Para nós, trata-se apenas de uma relação pontual e comercial, assim como tantas outras", escreveram no comunicado.

