Ana Furtado é acusada de atropelar Camila Morgado várias vezes e cometer inúmeras gafes na apresentação do Oscar

Ana Furtado foi detonada pelos internautas como apresentadora do Oscar no canal TNT e no HBO Max edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ana Furtado foi detonada pelos internautas como apresentadora do Oscar no canal TNT e no HBO Max. A apresentadora comandou a transmissão da 95ª cerimônia do Oscar, neste domingo, 12. Ao seu lado, também estavam Camila Morgado, Michel Arouca, Aline Diniz e Carol Ribeiro.

Os internautas apontaram que em diversas ocasiões ela atropelou Morgado e não conseguiu conduzir a apresentação, cometendo alguns erros.

A jornalista Barbara Gancia também criticou a apresentadora: “Alô, @TNTbr ! Da próxima vez, faça a mulher do Boninho formular PERGUNTAS aos convidados. Ela deve ser proibida de articular qualquer comentário (até mesmo sobre o tempo) e precisa usar todo o tempo disponível para perguntar a quem entende o que está acontecendo. Ficou evidente que ela não sabe encerrar um bloco, transicionar do estúdio para o palco do Oscar nem entende picas de cinema. Assim sendo, ela precisava ter tido DIREÇÃO, mas ficou evidente que isso estava em falta”.

Ela ainda disse que “não dá pra pegar uma pessoa totalmente sem traquejo e jogá-la pra fazer uma transmissão ao vivo de uma festa que já é difícil de fazer quando se tem experiência. Vocês têm uma dupla ótima e azeitada. Quiseram aproveitar a oportunidade que lhes foi dada de ter uma repórter própria no tapete vermelho, o que é compreensível. Mas com isso perderam o que tem de mais precioso, que é a sua dupla de comentaristas. Espero que tenham percebido que para nós, público, foi uma experiência a não ser repetida”.

Alô, @TNTbr ! Da próxima vez, faça a mulher do Boninho formular PERGUNTAS aos convidados. Ela deve ser priobida de articular qq comentário (até mesmo sobre o tempo) e precisa usar todo o tempo disponível pra perguntar a quem entende o que está acontecendo. Ficou evidente que ela… https://t.co/bNJnQFGt1E March 13, 2023

Camila Morgado precisou pedir pra Ana Furtado licença p/ compartilhar uma informação sobre a estatueta do #Oscars, o q n foi concedido.



No bloco anterior, Ana pergunta a razão dela afirmar q Tudo em Todo o Lugar é um filme difícil de dirigir.



Nem em Olga ela sofreu tanto. pic.twitter.com/V5We00RycY March 13, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.