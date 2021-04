Analistas de política internacional da TV 247 lançam livro sobre geopolítica

247 - “Talvez nunca o mundo tenha tido tantos conflitos ao mesmo tempo como nos tempos atuais. Eles hoje podem ser situados nas três regiões da Terra: fronteira ucraniana-russa, Mar do Sul da China e fronteira venezuelana-colombiana”, afirma o professor de política internacional Lejeune Mirhan. Para entender esses conflitos sob uma ótica marxista, o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do portal Brasil 247 e o sociólogo e escritor Lejeune Mirhan, estão lançando a terceira edição de seu livro original de 2003, inteiramente reformulado e atualizado.

O livro está sendo comercializado antecipadamente como pré-vendas e deverá ficar pronto para entregas na primeira semana de maio. Ele leva o selo da Apparte Editora, do próprio Prof. Lejeune e ficou com 608 páginas, inteiramente ilustrado. Seu preço de tabela será de R$69,90, mas está sendo comercializado antecipadamente por R$59,90. Comprando dois livros, ganha-se mais 10% de descontos (R$107,82). O livro pode ser adquirido no endereço: https://bit.ly/3wvMMzl .

Todas as compras feitas pelo site da editora ( www.apparteditora.com.br ) podem ser feitas pagando-se de todas as formas, com todos os cartões, inclusive sendo parcelado em seis vezes sem juros. Há no site, descontos progressivos, que chegam a 40%, comprando-se lotes de 50 livros (R$1.797,00). Os autores oferecem para ministrar pequenas palestras e conferências virtuais sobre a temática internacional, para as entidades que adquirem pacotes promocionais.

O livro tem o prefácio do Dr. Jamil Murad, médico, presidente do CEBRAPAZ – Centro Brasileiro de Solidariedade e Luta pela Paz, instituição vinculada ao Conselho Mundial da Paz.

O livro trata dos principais temas da politica internacional da atualidade, com conteúdos o mais atual possível, incluindo a análise do resultado das eleições nos EUA e o mundo que advirá após isso, a chamada era Biden. Trata-se ainda no livro de temas como: A farsa da democracia estadunidense; A tragédia Libanesa; É inevitável uma guerra EUA x China?; O cerco imperialista à Venezuela; As guerras que os EUA movem contra a China; Pandemia, neoliberalismo e saídas para a crise; General Qaseem Suleimani; O Islã na geopolítica mundial; China; O Foro de SP; Internacionalismo, entre outros temas, que os autores abordam semanalmente na TV 247 e em suas colunas no Brasil 247.

