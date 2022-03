Anitta chega ao 1º lugar mundial com 'Envolver'

Apoie o 247

247 - O reggaeton lançado por Anitta em novembro de 2021, "Envolver" alcançou nesta sexta-feira (25) o 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo, segundo a plataforma de música Spotify. As informações são do portal G1.

Cantada em espanhol, "Envolver" viralizou nas redes sociais, longe dos holofotes e sem investimento tradicional, após internautas criarem desafio com a coreografia da canção, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

Na quinta-feira (24), quando a música "Envolver" chegou no segundo lugar no ranking das mais ouvidas, os internautas comemoraram o sucesso da cantora com memes e em clima de Copa do Mundo.

"O brasileiro acorda, toma um gole de café, vê a posição de 'Envolver' nos charts, dá mais uns plays e vai trabalhar", diz um usuário do Twitter".

"O Brasil não se une desse jeito desde que o Neville Longbottom chamou o Neymar de patético", afirma outro, lembrando quando o ator do filme "Harry Potter" fez um comentário sobre o brasileiro.

"Envolver #2 no Spotify global. Fazia tanto tempo que o brasileiro não tinha motivos para sorrir", comenta um terceiro.

