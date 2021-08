Anitta detona ameaça golpista de Bolsonaro: ‘país acabando e o cara fazendo desfile’

A cantora, que também é conselheira de Administração do Nubank, classificou Bolsonaro como “energúmeno que só olha para o próprio umbigo” e criticou o isolamento internacional do Brasil edit

247 - A cantora Anitta reagiu nesta terça-feira (10) pelas redes sociais ao desfile de um comboio militar pela Esplanada dos Ministérios em Brasília, visto como a mais imagética ameaça de golpe de Jair Bolsonaro à democracia brasileira.

Anitta classificou Bolsonaro como um “energúmeno que só olha para o próprio umbigo” e afirmou que sua postura somente isola ainda mais o Brasil internacionalmente. “Até a diretora da minha escola cancelava o desfile do pelotão da bandeira quando tinha uma chuva ou um empecilho do tipo. O cara com o país acabando está fazendo desfile. Olha, vou te falar, viu?”.

Para a artista, presidentes de outros países devem estar com “vergonha alheia” de Bolsonaro. “Nenhum outro país quer ter relações com o Brasil nesse momento. Estamos isolados do mundo”.

PUBLICIDADE

A cantora, que recentemente também se tornou conselheira de Administração do Nubank, lembrou ainda que o isolamento internacional do Brasil prejudica a economia. “E não pensem vocês que ter boa relação com outros países só afeta a vida do rico. Não, não!”.

O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes... e o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso.... alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que ta precisando de verdade no Brasil — Anitta (@Anitta) August 10, 2021

PUBLICIDADE

Parece uma piada... o cara que faz seu marketing e sua campanha eleitoral toda baseada em Internet, fake news e tecnologia robô agora quer que o povo vote impresso — Anitta (@Anitta) August 10, 2021

Aquela lenda que os Bolsonaristas tanto falavam de dólar alto.. que Bolsonaro faria cair etc etc. cada dia piora pq o presidente não está preocupado em fazer politicagem... ele vive numa bolha de egocentrismo que nao deixa ele descer do salto da opiniao de bosta dele para o PUBLICIDADE August 10, 2021

o turismo internacional praticamente some no Brasil. A moeda nao gira de fora pra dentro, apenas internamente ou de dentro pra fora..e assim o país nao cresce economicamente. Vamos empobrecendo, perdendo empregos, aumentando os preços de tudo... mas o desfile ta rolando — Anitta (@Anitta) August 10, 2021

E não pensem vocês que ter boa relação com outros países só afeta a vida do rico. Não, não! Um país com boas relações internacionais consegue muitas aberturas pra oportunidades que são sentidas pela sociedade inteira. Do rico ao pobre. — Anitta (@Anitta) August 10, 2021

E é isso que o Bolsonaro tá fazendo cada dia mais e mais. Pegando a imagem do nosso país e jogando no esgoto. Nenhum outro país quer ter relações com o Brasil nesse momento. Estamos isolados do mundo. Tudo graças a esse energúmeno que só olha pro próprio umbigo — Anitta (@Anitta) August 10, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: