Anitta e Gabriela Prioli farão live sobre política "para quem não entende nada de política"

247 - A cantora Anitta e a advogada Gabriela Prioli farão uma live nesta sexta-feira (8) sobre política. O intuito é falar sobre o tema de forma descomplicada "para quem não entende nada de política".

“Eu falei para vocês que ela [Prioli] sempre é a pessoa que me esclarece sobre as questões políticas. E eu comentei com ela como é difícil você entender a política no Brasil, você ter acesso a uma educação que te ensine sobre política no Brasil”, disse Anitta em rede social nesta terça-feira (5).

“Não é nenhum problema, nenhuma vergonha você não entender sobre política. Até porque eu já falei para vocês que de onde eu vim, da vida que eu tive, é muito difícil para mim aprender, por isso eu pergunto tanto para ela”, complementou.

O horário da live ainda não foi divulgado.

