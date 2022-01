Anitta faz piada com “Fora Bolsonaro” em novo clipe “Boys Don’t Cry"

Apoie o 247

Portal Fórum - Anitta lançou na noite desta quinta-feira (27) seu novo clipe “Boys Don’t Cry“. Com referências de clássicos como “Harry Potter”, “Titanic”, “Beetlejuice”, “Priscilla: Rainha do Deserto”, “Noiva em Fuga” e “Meu Namorado é um Zumbi”, a cantora se aproxima ainda mais das divas pop norte-americanas.A cantora fez uma divulgação enorme nas redes sociais. Um detalhe, porém, chamou a atenção.

Em uma das partes do clipe, Anitta lê um papel que foi jogado por baixo de sua porta escrito: “I want you back”. No Twitter, ela fez uma piada. “Quem viu essa cena do clipe?”, escreveu. No papel, no entanto, estava a frase “Fora Bolsonaro“.

Que cena do novo clipe da @Anitta. Parabéns pela coragem, juntos venceremos o fascismo!!! pic.twitter.com/mt9c0zgSfQ PUBLICIDADE January 28, 2022

