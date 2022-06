Anitta pede o fim da corrupção no Brasil: “nada contra os sertanejos”

Não sou a favor de CPI contra sertanejos. Acho que precisa de mais investigações contra corrupção em geral no nosso país”, pontuou Anitta edit

Metrópoles - Anitta concedeu uma entrevista ao Fantástico, que foi veiculada pela Rede Globo no último domingo (5/6). Antes do bate-papo ir ao ar, a cantora utilizou o seu Instagram para colocar panos quentes na polêmica com Zé Neto.

“Não quero criar polêmica com esse assunto, não tenho nada contra os sertanejos. Não sou a favor de CPI contra sertanejos. Acho que precisa de mais investigações contra corrupção em geral no nosso país”, pontuou Anitta.

“Existem pessoas de bem e de mal em todas as profissões, ritmos. Tenho amigos no sertanejo, já cantei, respeito o ritmo. Não estou nesse momento para jogar merda no ventilador. Não estava nem pensando em nada. De verdade, não tem nada demais", completou.

