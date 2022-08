Anitta reforça apoio a Lula e coloca áudio do ex-presidente ao vivo no PodDelas

A cantora anunciou que convidou Lula para participar do podcast com ela e mostrou o áudio que o ex-presidente lhe enviou edit

247 - A cantora pop Anitta, a artista brasileira mais ouvida no mundo atualmente, reforçou seu apoio ao ex-presidente Lula (PT), nesta segunda-feira, 8, durante entrevista ao podcast PodDelas. Ela anunciou que convidou Lula para participar do podcast com ela e mostrou o áudio que o ex-presidente lhe enviou.

"Anitta, quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando pra participar do PodDelas junto com você. Gostaria que você transmitisse para a Tata e Bruna que eu estou morrendo de vontade de participar, e poder discutir um pouquinho os problemas do país, das mulheres, das crianças, os problemas do dia a dia que são muitos, e eu espero que a gente resolva tudo isso logo logo. Se um dia elas me convidarem e você quiser estar presente, com a maior realidade possível... Estou totalmente à disposição", disse Lula no áudio executado pela cantora.

Confira:

Em meio a tanta polêmica envolvendo Anitta e sua posição política, e enquanto Bols0n4ro está no Flow Podcast, Anitta convida Lula para estar no PodDelas e ele respondeu ao vivo que seria uma honra, então VEM AÍ!



ANITTA NO PODDELAS pic.twitter.com/FWF2Jt4o8b — Central Reality (@centralreality) August 8, 2022

