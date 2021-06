Antes de brilhar na CPI, Luana Araújo já foi cantora na noite carioca e chegou a gravar o álbum "The Lioness", a Leoa

Com o nome artístico Luana Mariana, ela cantava, tocava piano e apresentava músicas em inglês edit

247 – A médica infectologista Luana Araújo, que foi convidada para integrar a equipe de Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde e saiu dez dias depois por ter uma visão crítica da cloroquina, remédio ineficaz e perigoso prescrito por Jair Bolsonaro aos brasileiros, já foi cantora e chegou a gravar o álbum "The Lioness", a Leoa. A informação foi publicada pela colunista Hildegard Angel. Ontem, Luana brilhou na CPI da Covid ao contestar o terraplanismo do governo federal. Confira o post de Hildegard e vídeo da TV 247:





