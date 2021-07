Antes de pegar Covid-19 pela segunda vez, Luciano Szafir cobrou uso de máscaras (vídeo)

De acordo com a esposa do ator, Luhanna Szafir, ele descobriu estar contaminado pela segunda vez um dia antes de tomar a vacina edit

Juliana Barbosa, Metrópoles - Luciano Szafir, que está internado em um hospital do Rio de Janeiro por complicações da Covid-19, fez um desabafo em 14 de março sobre a doença, logo após se recuperar da primeira contaminação. Na ocasião, ele teve apenas sintomas leves.

Em seu perfil do Instagram, Szafir questionou a forma como o governo lida com a pandemia, e citou as falhas de medidas protetivas contra a Covid-19 nos aeroportos.

Em outro trecho do vídeo, ele critica os banhistas que lotam as praias do Rio de Janeiro: “Pessoas sem máscara e sem respeito”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

