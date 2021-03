Aos 84 anos, Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após dez dias internado com Covid-19

247 - O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (3) após passar dez dias internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em decorrência da Covid-19.

A esposa do humorista, a médica Renata Domingues de Nóbrega, 42, também ficou internada, mas por menos tempo.

O apresentador do "A Praça é Nossa", do SBT, deu a notícia pelo Instagram: “Eu venci o Covid-19. Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor. Obrigado meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus. E minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!”, escreveu.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.