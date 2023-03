Após 40 anos, Chico Buarque decide mudar verso de ‘Beatriz’

Apoie o 247

247 - O cantor Chico Buarque anunciou que mudará parte da letra da música ‘Beatriz’, escrita por ele e Edu Lobo em 1983. De acordo com informações da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, Chico, inclusive, disse que a mudança já foi comunicada aos integrantes da turnê "Que Tal Um Samba?".

Ainda de acordo com a reportagem, após aproximadamente 40 anos, o cantor encontrou a palavra adequada para um dos versos: em vez de "será que é divina / a vida da atriz", ele passará a cantar "será que é divina / a sina da atriz".

“Beatriz", que integra o álbum "O Grande Circo Místico", foi originalmente gravada por Milton Nascimento . Na atual turnê do carioca, a faixa é apresentada ao público por Mônica Salmaso .

Chico anunciou a mudança durante os ensaios para a turnê, que está em cartaz em São Paulo até o dia 8 de abril e depois seguirá para Salvador.

