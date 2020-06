Após 43 anos, Vera Fischer é demitida da Globo

247 - A atriz Vera Fischer foi desligada da Rede Globo após 43 anos de trabalho na emissora. Ela foi terceira veterana demitida pela empresa nesta semana. Antes dela, os atores José de Abreu e Miguel Falabella também haviam sido demitidos do quadro da rede de televisão.

Em nota, a Globo informou que a demissão faz parte “de uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro”, "Temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos, disse a emissora em nota enviada ao site F5.

"Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas", completa o texto.

