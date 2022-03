Após acusação de racismo, Globo esconde 'Nos Tempos do Imperador' do mercado internacional

Apoie o 247

247 - A Rede Globo decidiu esconder do mercado internacional sua novela 'Nos Tempos do Imperador', estrelada por Selton Mello. A emissora oferecerá seus produtos na Napte Virtual, apresentação criada pela maior feira de TV do mundo. A novela em questão, porém, ficará de fora.

Executivos importantes da Globo falarão na apresentação na Natpe no próximo dia 30 e exibirão tramas como 'Pantanal', que ainda não estreou; 'Além da Ilusão', 'Um Lugar ao Sol' e 'Quanto Mais Vida, Melhor!'.

De acordo com o site Notícias da TV, a Globo não quer vender 'Nos Tempos do Imperador' por se tratar de uma novela que trata da história do Brasil. Além disso, as acusações de racismo nos bastidores da novela reforçaram a decisão de esconderem a novela. A emissora demitiu na sexta-feira (11) o diretor da novela, Vinicius Coimbra, que, segundo as atrizes Roberta Rodrigues, Cinnara Leal e Dani Ornellas, Vinícius Coimbra, ratava de forma discriminatória os atores negros da trama de época durante suas gravações.

