Após briga com Lula, Neguinho da Beija-Flor prestigia petista no RJ

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Rompido com Lula há três anos, o sambista Neguinho da Beija-Flor compareceu ao evento do ex-presidente com líderes culturais do Samba nesta quarta-feira (6/7), no Rio de Janeiro.

Lula e Neguinho da Beija-Flor brigaram em 2019, após o sambista ter cantado uma música, do cantor Boca Nervosa, que satirizava o depoimento de Lula ao ex-juiz Sergio Moro. Nesse depoimento da Lava Jato, Lula negou seu envolvimento com casos de corrupção pelos quais foi investigado. Em entrevista ao Programa do Bial, também em 2019, Neguinho da Beija-Flor disse que Lula não aceitou as desculpas pelo vídeo.

A dupla era próxima. Em 2009, Lula foi padrinho de casamento do sambista. A cerimônia aconteceu na Marquês de Sapucaí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, o sambista declarou que votará no petista nas eleições de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE