Após duas semanas internado, morre o cantor sertanejo Maurilio, da dupla com Luiza

247 - Morreu nesta quarta-feira (29), aos 28 anos, o cantor sertanejo Maurilio, da dupla com Luiza, de acordo com o UOL.

Ele estava internado em Goiânia desde 15 de dezembro, quando sofreu três paradas cardíacas após passar mal na gravação de um DVD.

"Com muito pesar comunicamos o falecimento do cantor Maurilio Belmont Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 16h30", informou a assessoria do cantor.

O artista foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e se recuperava nas últimas duas semanas. Nas últimas 12 horas ele teve uma piora no quadro clínico e apresentou disfunção hepática, que acontece quando as funções do fígado são comprometidas.

