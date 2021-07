Após incêndio, Secretaria da Cultura publica edital para gestão da Cinemateca

247 - Um dia após um incêndio atingir o galpão da Cinemateca Brasileira, queimando 60 anos de história da política pública para o cinema, entre outros itens e documentos que ainda estão sendo contabilizados, a Secretaria Especial da Cultura publicou um edital para seleção de entidade privada sem fins lucrativos para gerir as atividades da Cinemateca Brasileira pelos próximos cinco anos. A entidade pode ser uma organização social já qualificada ou a ser qualificada. O edital foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 30, e mostra ainda que o contrato prevê o aporte de R$ 10 milhões anuais, mas que quem for contemplado deverá buscar mais recursos. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

O contrato deve prever a execução de atividades de guarda, preservação, documentação e difusão do acervo audiovisual da produção nacional por meio da gestão, operação e manutenção da Cinemateca Brasileira, segundo o edital assinado por Bruno Graça Melo Côrtes, secretário Nacional do Audiovisual, pasta subordinada à Secretaria Especial da Cultura, que é comandada pelo ator Mário Frias.

Ainda de acordo com a reportagem, a entidade a ser selecionada deverá ser capaz de realizar serviços técnicos especializados de digitalização, catalogação e descrição de obras audiovisuais e o processamento técnico especializado de obras audiovisuais, visando a identificação, classificação, descrição, catalogação, indexação, conservação e digitalização de itens documentais (livros, periódicos, recortes de jornal, documentos, cartazes e fotografias, dentre outros) e outros documentos dos acervos correlatos à produção audiovisual.

PUBLICIDADE

Ela deve, ainda, ser capaz de realizar análise técnica especializada, restauração física e preparação para o processamento e duplicação fotoquímica ou digital de materiais audiovisuais em película ou suporte magnético, e todas as ações necessárias para a restauração, confecção de matrizes de preservação e materiais de difusão e acesso, a partir de originais em película e vídeo analógico e digital, tendo como produtos os formatos pertinentes.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao nosso boletim sobre o tema:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.