Após repercussão, empresário bolsonarista nega ter xingado Gilberto Gil no Catar: 'não fui eu'

247 - O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache usou as redes sociais para afirmar que não ofendeu verbalmente o cantor e compositor Gilberto Gil no Catar. Aos 80 anos, Gil estava acompanhado da esposa Flora Gil e foi filmado e xingado de "filho da puta". Os manifestantes bolsonaristas também gritaram palavras de ordem contra a Lei Rouanet e em defesa de Jair Bolsonaro (PL).

“Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la. No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa, o que não é verdade”, escreveu Lamache no Twitter, de acordo com o G1.

Na postagem, o empresário admite ter falado duas frases dirigidas a Gilberto Gil: “Vamos, Bolsonaro"; "Você ajudou o Brasil pra car…*”, essa última em tom de ironia, mas afirma que os palavrões foram desferidos por uma pessoa que estava atrás dele.

“Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao Sr. Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, NÃO FOI EU!!!”, postou.

