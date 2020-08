Após ser dispensada por Bolsonaro, Regina Duarte agora quer voltar à Globo

A atriz Regina Duarte já conversou com amigos atores e até mesmo autores da Globo sobre o desejo de voltar a fazer novelas pela emissora edit

247 - Após ter uma passagem sem sucesso pela secretaria especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte vem sinalizando o desejo de voltar a fazer novelas pela Rede Globo.

A artista já conversou com amigos atores e até mesmo autores da emissora, de acordo com informações publicadas pela coluna de Ricardo Feltrin, no portal Uol.

A atriz, de 73 anos, deixou a Globo em fevereiro deste ano para assumir um cargo no governo. Depois oficializada no cargo, Regina foi atacada por "olavistas" e até sabotada por funcionários que demitiu.

