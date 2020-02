Arnaldo Antunes notifica Olavo por uso de música dos Titãs para convocar ato pró-Bolsonaro

247 - O músico Arnaldo Antunes está notificando judicialmente o escritor Olavo de Carvalho por usar a música 'O Pulso', dos Titãs, com o objetivo de fazer uma convocatória para manifestações pró-Jair Bolsonaro marcadas para o dia 15 de março. A ideia é que os bolsonaristas peçam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo desta terça-feira (25), a música - composição de Antunes, com Marcelo Fromer e Tony Bellotto - é tocada no vídeo, que mostra imagens de Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, FHC, Lula, Ciro Gomes, João Doria, Gilmar Mendes, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, José Serra, Cid Gomes, o general Santos Cruz e outros “inimigos” dos bolsonaristas.

O músico também teria gravado um vídeo em que se mostra indignado pelo uso da música “numa campanha de divulgação desse ato ridículo”. “Quem defende a democracia tem que ir contra esse horror, essa onda que está promovendo esse ato do dia 15”.