Artistas brasileiros lançam música para denunciar emergência climática mundial (ouça)

Com nomes como Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Moreno Veloso, Céu, Zeca Baleiro, Chico Brown, Moska, Roberta Sá, Ná Ozzetti, MC Soffia e o coral do Projeto Guri, canção 'Para Onde Vamos?' foi composta há nove anos e atualizada para os tempos atuais

Rede Brasil Atual - “Que geleira tem que ainda derreter/ Pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito, que tem o podre alto poder/ Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir?”, assim questiona a canção Para Onde Vamos?, lançada recentemente, com grandes nomes da música brasileira e lançado pelo grupo Família pelo Clima, uma das organizações que participam das greves climáticas.

A canção conta com nomes como Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Moreno Veloso, Céu, Zeca Baleiro, Chico Brown, Moska, Roberta Sá, Ná Ozzetti, MC Soffia e o coral do Projeto Guri. Segundo o compositor do single, Carlos Rennó, que a escreveu com Beto Villares, a música foi feita há nove anos, mas ela continua atual, já que os desastres ambientais não diminuíram, mas o contrário.

“O fato das pessoas se surpreenderem que a canção tem nove anos diz muito sobre a sonolência da sociedade diante da destruição ambiental, do aquecimento global e o futuro desastroso que está por vir”, disse ele em entrevista à jornalista Marilu Cabañas, da Rádio Brasil Atual.

Dirigido por Toni Vanzolini, o vídeo em preto e branco foi idealizado por Isabela Prata, membro do Famílias pelo Clima/Parents for Future Global. A música, que já tem legendas em alemão, espanhol e inglês, deve alcançar os grupos europeus ligados a greve climáticas, como o Fridays for Future e o Parents for Future.