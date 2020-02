Artistas constroem frente contra a barbárie

"Está aberta a Semana de Arte contra a Barbárie, uma ação de artistas e educadores do Movimento Artigo Quinto. Neste teatro, há quase cem anos, em 1922, aconteceu a famosa Semana de Arte Moderna. Mas ela foi feita lá dentro. Os tempos mudaram e agora é preciso estar aqui, do lado de fora, falando com você, cidadão brasileiro, para quem e com quem nós construímos o nosso trabalho", diz o manifesto que apoia o movimento dos artistas contra a barbárie cultural no país edit