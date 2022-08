Artistas e políticos usam redes sociais para lamentar morte da humorista e atriz Claudia Jimenez

Apoie o 247

ICL

247 - Artistas e políticos usaram as redes sociais para lamentar a morte da atriz e humorista Cláudia Jimenez, que faleceu no início da manhã deste sábado (20), no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Nas redes, a atriz foi lembrada pelos personagens marcantes em sua carreira artística, como a Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e a Edileuza, de 'Sai de Baixo'.

Confira as postagens.

Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa.

Obrigado pelas gargalhadas, Claudia Jimenez. pic.twitter.com/dYKtjdKgEj CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 20, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Triste com a morte dessa mulher tão especial. Muito obrigado por tantas risadas e momentos de alegria que sua arte nos proporcionou. Meus sentimentos aos amigos e familiares. https://t.co/vbHxKHMe9n — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 20, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos vamos nos lembrar com carinho dos papéis inesquecíveis vividos por Claudia Jimenez em novelas e programas humorísticos. Dona Cacilda, da "Escolinha do Professor Raimundo", e Edileuza, de "Sai de Baixo", entre tantas outras personagens, nos deixam saudosos. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) August 20, 2022

Descanse em paz, Claudia. Meus pêsames à família, aos amigos e às amigas. E obrigado pelos momentos de alegria nesta vida. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 💐 pic.twitter.com/x1vGhK4Syx CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 20, 2022

Triste a perda da grande atriz Claudia Jimenez. Sua alegria e talento foram marcados por personagens inesquecíveis que fazem parte da memória da TV brasileira. Descanse em paz! Desejo força aos familiares e amigos. https://t.co/vFNDUFlzFO — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) August 20, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.