Artistas homenageiam Jards Macalé e reverenciam seu legado na música brasileira

247 - Jards Macalé morreu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos, no Rio de Janeiro, e provocou uma forte comoção entre alguns dos principais nomes da música brasileira. Nas redes sociais, artistas ligados à MPB lamentaram a partida do músico, compositor e produtor, reconhecido por uma obra que atravessou gerações e influenciou diferentes estilos.

Segundo o portal Metrópoles, as manifestações de pesar se espalharam rapidamente pelas plataformas digitais, com homenagens de figuras como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa (em publicação no perfil oficial da artista) e outros representantes da cultura brasileira, que ressaltaram a importância de Macalé para a história da canção no país.

Caetano Veloso, que teve em Macalé um parceiro determinante em momentos marcantes de sua trajetória, publicou um dos tributos mais emocionados. Em texto nas redes, o compositor lembrou o papel do amigo na construção de um de seus discos clássicos: “Sem Macalé não haveria Transa. Estou chorando porque ele morreu hoje. Foi meu primeiro amigo carioca da música (…). Ele tocou com Beta, lançou composições, chamei-o para Londres e: Transa. Na volta, ele e eu seguimos na música. Que a música siga mantendo a essência desse ipanemense amado”, escreveu.

Maria Bethânia também se despediu do amigo de longa data, compartilhando fotos antigas ao lado de Jards Macalé. Em mensagem curta e afetiva, a artista resumiu o vínculo entre os dois: “Meu amor, meu amigo… Fará muita falta neste mundo”.

O perfil oficial de Gal Costa recordou a parceria intensa com o compositor, sublinhando sua atuação tanto na criação quanto na direção artística dos espetáculos da cantora. Em publicação, a página destacou: “O amigo, parceiro e ex-sócio Jards nos deixou na data de hoje. Além de compor canções emblemáticas gravadas por Gal, Macalé também dirigiu seus shows”, diz um trecho do texto.

Outros nomes da música e das artes também se manifestaram. A cantora Alaíde Costa destacou a dimensão cultural do artista ao afirmar: “O legado sempre estará em nossa cultura. Que triste notícia para os amantes da música brasileira”.

No campo das artes cênicas, o ator Matheus Nachtergaele optou por uma despedida breve e carregada de significado, escrevendo: “Meu amigo, Macalé… em deuses”. Já o ator Caio Manhente associou sua homenagem a uma das canções do compositor, Sem Essa, e ressaltou o lugar de Macalé na história da música nacional: “Jards Macalé foi um dos maiores da história da nossa música, muito pouco reconhecido. Essa música especialmente faz parte da trilha sonora da minha vida. (…) Perdemos mais um mestre”.

Nas redes sociais, a notícia da morte se espalhou entre diferentes gerações de artistas. O humorista Marcelo Adnet lamentou a perda com um comentário direto: “Ah não! Vai fazer muita falta”. Músicos e atores como Samuel Rosa, Luís Lobianco e Lucio Mauro Filho reagiram com emojis de coração partido, sinalizando o impacto da partida do compositor também entre públicos e cenas diversas.

A atriz Nanda Costa reforçou o sentimento de incredulidade diante da notícia, escrevendo: “Ah, não! Que notícia mais triste”. A também atriz Karine Teles usou as redes para enviar condolências e solidariedade à família do músico. Já Dira Paes resumiu sua comoção em poucas palavras, ao afirmar: “Minh’alma chora”.

As mensagens reunidas nas redes sociais evidenciam o respeito e o carinho de colegas de profissão por Jards Macalé, cuja obra permanece como referência na música brasileira. O tom de dor e reverência das homenagens reforça a percepção de que, para os amigos e admiradores, o compositor deixa um legado artístico que seguirá presente na memória afetiva e cultural do país.