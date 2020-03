A classe artística resolveu ignorar a posse de Regina Duarte, que assume a secretaria de Cultura do governo Bolsonaro nesta quarta (4). No local, participaram da solenidade apenas um ou outro parlamentar, servidores e fã clubes edit

247 - A classe artística resolveu ignorar a posse de Reina Duarte, que assume a secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. No local, informa o colunista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo, participaram da solenidade apenas um ou outro parlamentar, servidores e fã clubes.

Uma das poucas representantes da classe era Maria Paula, ex-integrante do Casseta e Planeta.

Recentemente, Regina postou em seu Instagram uma montagem com artistas que, segundo ela, prestavam apoio ao seu ingresso no cargo. No entanto, nomes como Carolina Ferraz, Ary Fontoura e Maitê Proença exigiram que a atriz tirasse seus nomes da postagem.