Artistas usam as redes sociais para manifestar apoio e solidariedade a atriz Klara Castanho, vítima de estupro

247 - A revelação do estupro sofrido por Klara Castanho fez com que outros famosos e artistas usassem as redes sociais para manifestar silidariedade para o drama vivido pela atriz de 21 anos, que teve sua intimidade revelada pela imprensa.

"Amor que transborda. Sorte a nossa e azar de quem desconhece tal sentimento. Pra o que der e vier", publicou Maisa Silva em sua conta no Twitter. Na postagem, a apresentadora relembrou que interagiu com a atriz recentemente. Elas trabalharam no filme "Tudo por um pop star" (2018) e na série "De volta aos 15" (2022).

"Te conheço desde de criança, conheço sua mãe, sua família e tenho muito respeito e amor por vocês. Se cuide, se proteja e se preserve. Todo meu amor e respeito", postou Taís Araújo no Instagram. A também atriz Giovanna Antonelli, disse que Klara “é tão rara e tão menina quando conheci… sempre imaginava que se um dia tivesse filhas queria que fossem como você. Doce, inteligente, bom caráter, talentosa e cheia de personalidade! Conte com meu amor sempre, em meio a um mundo tão hostil a nossa volta. Te amo."

O humorista Bruno Mazzeo postou uma foto ao lado da atriz e escreveu: "Posto essa minha foto com Klarinha porque acho que ela simboliza, de alguma maneira, o carinho que sinto por ela. Fui seu pai no cinema, pude conhecer de perto, além do seu talento, a sua doçura. Acabo de ler o terrível relato postado por ela e lamento profundamente que a gente viva num mundo de valores completa e escrotamente invertidos. Seja por ignorância, seja por ódio, seja pelo inacreditável prazer de sentir ódio. Sou homem. Incapaz de sentir na pele a dor de um estupro. O que não me impede de ter a certeza de que ela é dilacerante, causa marcas profundas e cicatrizes eternas. Eu sinto muito, Klarinha”.

