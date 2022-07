Artistas vão à Câmara e voltam a defender derrubada de vetos de Bolsonaro à cultura

Pela terceira vez, a Comissão de Cultura da Câmara recebeu representantes do setor para debater a derrubada dos vetos da Lei Paulo Gustavo e da nova Lei Aldir Blanc edit

247 - Em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira, 4, atores e produtores da área da cultura voltaram a defender a derrubada, pelo Congresso, dos vetos de Jair Bolsonaro (PL) a dois projetos que auxiliam financeiramente o setor cultural.

Segundo reportagem do G1, esta é a terceira vez que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados recebe representantes do setor para debater a derrubada dos vetos da Lei Paulo Gustavo e da nova Lei Aldir Blanc.

As duas leis foram aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em março deste ano e enviados à sanção de Bolsonaro, que vetou integralmente as propostas.

“Estamos aqui hoje para defender a cultura, a arte, os artistas e os profissionais da indústria cultural. Estamos aqui pelo reconhecimento de que, sem o compromisso político com o direito à cultura e à arte, o nosso país e o nosso povo estão em risco. Esperamos que as senhoras e senhores representantes do povo brasileira nesta Casa, cientes disso, façam a sua parte”, afirmou a atriz Vera Fischer.

