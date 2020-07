Ary Fontoura: “o país enfrenta uma grave pandemia sem uma liderança responsável”

247 - O ator global Ary Fontoura, que foi um dos apoiadores do golpe contra Dilma Rousseff, disse que as ações do governo Jair Bolsonaro frente à pandemia do novo coronavírus e disse que o país não tem liderança.

“Definitivamente, não é uma gripezinha“, declarou o ator em entrevista ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Ary rebateu uma fala de Bolsonaro.

“O país enfrenta uma grave pandemia sem uma liderança responsável”, disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.