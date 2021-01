Ator Carlos Vereza exige R$ 40 mil de Mário Gomes em processo

Um áudio de mais de quatro minutos com a voz do ator Mário Gomes viralizou nas redes sociais. Na gravação, ele cita o também ator Carlos Vereza em um discurso contra Luciano Huck e sua possível candidatura presidencial edit

247 - O ator Carlos Vereza, 81 anos, não gostou de ser citado em um áudio em que Mário Gomes, 68 anos, faz críticas sobre seu suposto posicionamento político. Na ação cível, pede R$ 40 mil de indenização. Na criminal, ele quer a condenação do colega por calúnia, injúria e difamação. Os relatos foram publicados pelo Notícias da TV.

Na quarta-feira passada (20), um áudio de mais de quatro minutos com a voz de Gomes viralizou nas redes sociais. Na gravação, ele cita Vereza em um discurso contra Luciano Huck e sua possível candidatura à presidência apoiada pelo colega.

"Porra, meu amigo, pelo amor de Deus. O Luciano Huck acabou com a carreira dele, pô. Ele é aliado com os assassinos, rapaz. O [Jair] Bolsonaro tá tonto com tanta sacanagem, rapaz. Que é isso? Que gente covarde, rapaz. O STF [Supremo Tribunal Federal], todo mundo querendo tirar o cara só porque o cara é honesto, porque o cara não rouba", disse ele na gravação.

"Porque não dá continuidade a esses bandidos aí. Esses tarados por dinheiro. Porra, o que é que há, Vereza? Eu sei que tu tá na Globo, que quer defender o teu aí, mas pô, vamos colocar a mão na consciência, né, meu irmão?", afirmou.

