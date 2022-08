Ator da Globo revela ter sido vítima de preconceito

Apoie o 247

247 - O ator Renato Góes, que fez sucesso recentemente como José Leôncio, na primeira fase de "Pantanal" (TV Globo), e agora volta às novelas como o vilão Tertulinho de "Mar do Sertão" (TV Globo), revelou ao jornal Extra ter sofrido durante a carreira com preconceito por ser nordestino.

"O fato de ser nordestino sempre foi um problema em relação a piadas, brincadeiras... Falam do sotaque, da forma de vestir, brincam com a forma que você chama o nome das coisas. Conviver com isso sempre foi um problema. Até hoje ainda vejo uma forma pejorativa de nos tratarem", disse.

Ele ainda relatou que "perguntavam de onde eu era, e, quando eu dizia que era pernambucano, tinha uma coisa de 'Ah, vão dominar tudo', 'Mais um', 'Vocês estão querendo tomar tudo'".

Góes conta que, no passado, só conseguia espaço para interpretar personagens nordestinos. "Era muito rotulado e só éramos escalados para fazer um trabalho de nordestino. O pior disso é que personagens nordestinos eram muito ocupados por pessoas do sudeste. A gente ficava numa de ficar implorando para fazer um papel que cabia a nós. E os que cabiam a nós éramos interpretados por outros".

Renato Góes (Photo: Divulgação/TV Globo)





