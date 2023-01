Ator da Marvel Jeremy Renner está em "estado crítico" após acidente com neve

Apoie o 247

Reuters - O ator da Marvel Jeremy Renner está em estado "crítico, mas estável" depois de se ferir em um acidente enquanto removia neve, informou a revista de entretenimento Variety nesta segunda-feira.

O ator já indicado ao Oscar de 51 anos possui uma casa em Washoe County, no Estado norte-americano de Nevada, há vários anos, de acordo com o Reno Gazette Journal. Essa região no norte do Estado foi atingida por fortes nevascas na véspera de Ano Novo.

O ator já atuou em vários projetos da Marvel. Além de fazer parte do grupo de heróis da companhia, Vingadores, Renner estrelou em filmes da franquia "Missão: Impossível", bem como "A Chegada", "Trapaça" e "Extermínio 2".

Ele foi indicado duas vezes ao Oscar pelos filmes "Guerra ao Terror", como Melhor Ator em 2010, e "Atração Perigosa", como Melhor Ator Coadjuvante em 2011.

