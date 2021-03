Ator Davi Mello, filho do humorista Canarinho, morre aos 43 anos vítima da Covid-19

O ator e humorista Davi Mello morava em Mogi das Cruzes (SP) e era filho do humorista Aloísio Ferreira Gomes, o Canarinho edit

247 - O ator e humorista Davi Mello morreu nesta quarta-feira (31), aos 43 anos, vítima da Covid-19. O artista morava em Mogi das Cruzes, Região Metropolitana de São Paulo, e era filho do humorista Aloísio Ferreira Gomes, o Canarinho.

Mello manifestou os primeiros sintomas da doença na semana passada. De acordo com o amigo Thiago Batalha, o ator passou mal na última quinta-feira (25) e foi ao Hospital Municipal de Brás Cubas, onde testou positivo para a Covid-19. Depois foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Arnaldo Pezzuti. Davi se comunicava no início da tarde (30), mas piorou rapidamente.

"Eu estou arrasado", disse Batalha. "Era um irmão, uma pessoa que não tinha comorbidades Era uma pessoa jovem, batalhadora, coração bom. Foi a óbito sem a gente entender nada. A única coisa que ele tinha de diferente, era rinite. Não tinha asma, não tinha nada. Não tinha nenhuma doença. Era um cara que se cuidava, sabe?", acrescentou. O relato do amigo foi publicado pelo portal G1.

O pai de Davi, Canarinho, nasceu em Salvador (BA) e morreu em Mogi das Cruzes, aos 86 anos, em 2014. Em 1971 foi para o elenco da novela 'Meu Pedacinho de Chão', da TV Globo, mas ganhou destaque na década de 80, com o personagem Canarinho, no programa 'A Praça é Nossa', do SBT.

Ator e filho de Canarinho deixa um filho de 14 anos e a namorada.

