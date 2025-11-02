Ator de Stranger Things é acusado de assédio por Millie Bobby Brown

247 - O ator David Harbour, conhecido por interpretar o xerife Jim Hopper na série Stranger Things, da Netflix, foi acusado de “bullying e assédio” pela colega de elenco Millie Bobby Brown, que vive a personagem Eleven. As informações foram publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com as fontes ouvidas pelo portal norte-americano, a denúncia foi apresentada antes do início das gravações da quinta e última temporada da série. O caso levou a plataforma de streaming a abrir uma investigação interna, embora o teor completo da apuração e seu resultado ainda não tenham sido divulgados.

As acusações, segundo o Radar Online, não envolvem conduta sexual imprópria, mas sim comportamentos considerados abusivos e intimidatórios dentro do set de filmagem. “As alegações ocorreram antes do início das filmagens da temporada final e não envolveriam conduta sexual imprópria”, afirmou uma fonte do site.

A Netflix não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas, segundo a reportagem, o estúdio optou por manter o foco na conclusão da série, cuja temporada final será lançada em três partes: a primeira ainda neste mês, a segunda no Natal, e o episódio final com estreia simultânea nos cinemas e na Netflix em 31 de dezembro. “Será um evento cinematográfico. Nada vai ofuscar isso, nem mesmo a vida privada do protagonista”, disse uma das fontes.

Quem é David Harbour

Nascido em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova York, David Kenneth Harbour é formado em drama pelo Dartmouth College e iniciou a carreira no teatro antes de migrar para o cinema e a televisão. Ficou mundialmente conhecido por seu papel em Stranger Things, além de ter interpretado o Hellboy (2019) e o Red Guardian em Viúva Negra (2021).

Aos 26 anos, Harbour revelou ter sido diagnosticado com transtorno bipolar. Ele foi casado com a cantora britânica Lily Allen de 2020 até o início de 2025, quando o casal se separou. O fim do relacionamento ganhou repercussão após Allen lançar o álbum West End Girl, em outubro, em que expôs supostas traições do ator — o trabalho foi descrito pela imprensa britânica como um dos maiores “exposeds” já feitos na indústria musical.

A denúncia feita por Millie Bobby Brown, uma das principais estrelas da série, ainda não teve desdobramentos públicos. A Netflix, até o momento, mantém silêncio sobre o futuro de Harbour no elenco de Stranger Things e sobre as conclusões da investigação.