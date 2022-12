Ator e diretor Dennis Carvalho está hospitalizado, no Rio, em estado grave

Apoie o 247

247 - O ator, diretor e dublador Dennis Carvalho, 75 anos, está internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, Dennis apresenta um quadro de septicemia e o seu estado de saúde é considerado grave.

Ao longo da carreira, ele participou como ator em 28 novelas e nove filmes, além de ter dirigido 36 novelas.

