Ator e humorista Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

247 - O ator, dublador e humorista Roberto Guilherme, de 84 anos, morreu nesta quinta-feira (10), na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista, cujo nome de batismo era Edward Guilherme Nunes da Silva, ficou conhecido nacionalmente pela atuação irreverente no papel do "Sargento Pincel", que integrava um dos quadros do extinto programa "Os Trapalhões", exibido pela TV Globo. Segundo o G1, “Pinça”, como era chamado pelos amigos, lutava há anos contra um câncer.

Ainda segundo a reportagem, o falecimento do ator foi confirmada pela família e por Lívia Aragão, mulher do também ator Renato Aragão. Na esquete humorística que o tornou conhecido nacionalmente, o Sargento Pincel fazia par com o chamado Soldado 49, interpretado por Renato Aragão. “A careca, que virou sua marca registrada, surgiu no programa, com o ator tendo os cabelos raspados em uma esquete humorística”.

Antes de virar ator, o artista foi jogador de futebol e chegou a ser ponta-esquerda, no Vasco da Gama. Ao completar 18 anos, ele “se alistou no Exército e tornou-se paraquedista. Entretanto, não abandonou o futebol. Ele chegou a disputar partidas pela Seleção Brasileira Militar de Futebol ao lado de Pelé. Representando o Brasil, Roberto Guilherme disputou partidas nos Estados Unidos, Inglaterra, Panamá, e Colômbia, e foi campeão sul-americano na categoria”.

Ainda de acordo com a reportagem, no Exército, ele escreveu uma peça de teatro amador que acabou resultando em um convite para trabalhar na TV Rio. Em seguida, ele passou para a TV Excelsior, onde conheceu Renato Aragão. “Da Excelsior, Roberto Guilherme foi para a TV Record, onde viveu o Sargento Pincel pela primeira vez, no programa ‘Quartel do Barulho’ (1966). Depois, passou a fazer dupla com Renato Aragão no programa ‘Praça da Alegria’, ainda na Record. A convite de Wilton Franco, Roberto Guilherme retornou à Record, para trabalhar no programa ‘Os Insociáveis’ (1971-1974), que reunia no elenco Didi, Dedé, Mussum e a cantora Vanusa”, destaca o G1.

Em 1969, o ator foi contratado pela TV Tupi e em 1975 Zacarias foi incorporado ao grupo batizadoi de 'Os Trapalhões'. "Roberto Guilherme também fazia parte do programa, com personagens de apoio”, diz a reportagem. Em 1981, Guilherme foi para a TV Globo e retornou ao Programa 'Os Trapalhões' no ano seguinte no papel do militar careca que marcaria sua carreira para sempre.

