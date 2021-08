Ator Eduardo Moscovis tem alta após ser internado por causa da Covid-19

O ator de 53 anos passou o Dia dos Pais com as filhas depois de ser internado com infecção causada pelo coronavírus edit

247 - O ator Eduardo Moscovis, 53 anos, teve alta e passou o Dia dos Pais ao lado das filhas Gabriela e Sofia. Ele havia sido internado, na última quinta-feira (5), para tratar de complicações causadas pela Covid-19 no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa, ao lado da pessoa que mais amo no planeta. Te amo", celebrou Gabriela Richard, filha de Eduardo, no seu Instagram, de acordo com relato do jornal Extra (RJ).

O último trabalho do ator na TV foi a série "Bom dia, Verônica", da Netflix, de 2020, em que interpretou o grande vilão. O artista gravou neste ano a segunda temporada de "El presidente", da Amazon.

