Ator José de Abreu testa positivo para Covid-19

247 - O ator José de Abreu testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (1º). Vacinado com as três doses, ele tem apenas sintomas leves, como coriza e dor de garganta. Não teve febre nem tosse até o momento.

Em Lisboa, onde vive, Zé de Abreu foi fazer o teste após cuidar por três dias da mulher, Carol Junger, que já havia testado positivo no último sábado (26). Ela também passa bem.

Comentarista do Boa Noite 247, programa jornalístico diário da TV 247, ele relatava semanalmente os cuidados que tomavam no dia a dia com o crescimento da última onda do vírus, que veio junto com o influenza.