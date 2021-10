Ator José de Abreu vai se candidatar a deputado federal pelo PT do Rio apoiando Lula e Freixo

Apoie o 247

247 - O ator José de Abreu, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, decidiu deixar sua carreira artística de lado para ser candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro em 2022.

Zé de Abreu, como é conhecido, apoiará o ex-presidente Lula para o Palácio do Planalto e o atual deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) para o governo do estado na próxima eleição. "A junção de Lula e Freixo é irresistível".

De acordo com o ator, Lula é contra a ideia. "Ele acha que hoje, como ator da TV Globo, eu calço 47 [em influência e importância]. Se for deputado, vou calçar 33 pois serei do baixo clero do Congresso [ao se integrar a um colegiado em que será um entre 513 parlamentares]". Já o ex-ministro José Dirceu, segundo ele, acha que "além de seguir calçando 47, vou somar os 33".

Zé de Abreu afirma que atuar é o que ele "mais ama fazer", mas que abdicará de sua carreira para "ajudar o Lula a reconstruir o Brasil e o Freixo a reconstruir o Rio".

