Ator Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, é internado com Covid-19 em segunda infecção da doença

O ator Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, foi internado com Covid-19 no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira edit

247 - O ator Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, foi internado com Covid-19 no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 22. Szafir tem 52 anos e é a segunda vez que é infectado pelo novo coronavírus, segundo informou a assessoria de imprensa do ator para a Quem.

"É a segunda vez que ele é infectado. Ainda não tomou vacina porque não chegou a vacinação para a idade dele no Rio. Ele internou ontem, mas está com sintomas desde a semana passada. Hoje deve ser o décimo dia de doença já. Mas ele está bem. Só internou porque achou melhor, para ser mais bem assistido e também porque tem crianças, esposa, funcionários. É mais por prevenção e cuidado. Ele está no quarto, sem máscara de suporte de oxigênio e a saturação [de oxigênio] está excelente", contou a assessoria.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.