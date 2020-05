Ator Mario Frias é cotado para lugar de Regina Duarte na secretaria de Cultura

247 - O ator Mario Frias é cotado para assumir o lugar da atriz Regina Duarte na Secretaria Especial de Cultura. A informação é do blog de Andréia Sadi. Mario, assim como Regina, é defensor de Jair Bolsonaro nas redes sociais.

Nos últimos dias, Bolsonaro se aproximou do ator e apresentador. Na terça-feira, por exemplo, Frias participou de um almoço de Bolsonaro com os presidentes do Flamengo e do Vasco.

A atriz Regina Duarte deixou o cargo nesta quarta-fiera (20) e assumirá a Cinemateca, também vinculada à Secretaria de Cultura.

