Ator Paulo Zulu é diagnosticado com câncer de bexiga pela segunda vez; conheça os fatores de risco

247 - O ator e ex-modelo Paulo Zulu, 59 anos, usou as redes sociais para informar que foi diagnosticado, pela segunda vez, com câncer de bexiga. Segundo o ator, o diagnóstico foi possível graças a um exame de prevenção que faz com regularidade.

No vídeo publicado no Instagram, Zulu justifica aos fãs que precisou se ausentar das redes para passar por uma nova cirurgia para a retirada de um sistema canceroso pequeno na bexiga.

Ele já havia passado por um procedimento semelhante há dois anos para a remoção de outro tumor no mesmo órgão.

“Não afeta nada a minha vida, porque eu sou super saudável, então, a recuperação é boa. Mas graças a eu ter feito essa revisão, através da prevenção, consegui detectar em tempo hábil de poder operar e ficar bem”, afirmou em depoimento.

Conheça alguns fatores que podem levar à doença:

Entre os principais fatores de risco da doença, o tabagismo é o principal deles. Fumantes têm 3 vezes mais chances de ter câncer de bexiga do que aqueles que não fumam.

A genética e herança familiar, além do uso de determinados medicamentos (pioglitazona, fármaco indicado para diabéticos, por exemplo), fitoterápicos, arsênio, baixa ingestão de líquidos e irritações, como cálculos na bexiga ou infecções do órgão crônicas. Quem tem histórico de tumor na região também corre um risco maior de desenvolver o câncer.

