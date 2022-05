Ator Ray Liotta, estrela de 'Os Bons Companheiros', morre aos 67 anos

Apoie o 247

Sputnik - O ator Ray Liotta, conhecido por suas atuações icônicas de personagens mafiosos, morreu aos 67 anos.

Liotta morreu dormindo enquanto estava em locação para um filme na República Dominicana, informou o site de notícias de Hollywood Deadline nesta quinta-feira, 26.

Liotta era conhecido por sua interpretação do mafioso americano Henry Hill Jr. no filme de 1990 de Martin Scorsese Goodfellas ('Os Bons Companheiros'), e do rebatedor de beisebol americano Shoeless Joe Jackson no filme de 1989 Field of Dreams ('Campo dos Sonhos'). Mais tarde, ele reprisou o papel de mafioso no videogame de 2002 Grand Theft Auto: Vice City, quando dublou o personagem principal do jogo, o análogo de Tony Montana, Tommy Vercetti.

Ele foi um ator prolífico no cinema e na televisão, estrelando quase 90 filmes e várias dezenas de programas de televisão. Na época de sua morte, ele estava atuando para o filme Águas Perigosas, um thriller dirigido por John Barr.

Liotta nasceu em Newark, Nova Jersey, em 1954. Ele foi abandonado em um orfanato quando criança e criado por pais adotivos ítalo-americanos. Ele entrou na indústria da atuação como bartender em uma companhia de teatro, onde logo conseguiu um agente e papéis de ator. Ele deixa uma filha, Karsen, e sua noiva, Jacy Nittolo.

