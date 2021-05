Ator Rodrigo Sant'Anna é internado com Covid-19 no Rio

O Hospital Vitória, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, informou que o humorista apresenta um "quadro de saúde com melhora evolutiva" edit

247 - O ator Rodrigo Sant'Anna foi internado, na última quinta-feira (27), após ser diagnosticado com a Covid-19, no Hospital Vitória, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A unidade hospitalar informou neste sábado (29) que o humorista de 40 anos apresenta um ‘quadro de saúde com melhora evolutiva’.

"O Hospital Vitória Barra informa que o Sr. Rodrigo Santana está internado na instituição, após ser diagnosticado com covid-19. O paciente não apresenta febre e tem quadro de saúde com melhora evolutiva", disse boletim emitido pela instituição.

