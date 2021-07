Ator Rogério Samora segue internado após sofrer parada cardíaca

247 - O ator português Rogério Samora, 62 anos, continua internado, após sofrer uma parada cardíaca, no último dia 20, enquanto fazia a gravação de uma novela na cidade de Amadora, em Portugal. Fontes do hospital informaram que o estado de saúde do artista é grave, de acordo com informações publicadas pelo jornal Público.

Samora é conhecido pela população brasileira por conta da atuação na novela "Nazaré", exibida pela Band, e também pelos trabalhos em "Joia Rara" e "Liberdade, Liberdade".

O artista passou mal quando se preparava para gravar a novela "Amor, Amor", do canal português SIC. A SIC confirmou a parada cardíaca.

"Vamos unir-nos numa corrente de boas energias e pensamentos positivos. Força, Rogério", pediu a emissora no Instagram.

