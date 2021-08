Ator Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de 'Malhação', nega que estava em cárcere privado em clínica para dependentes

O ator Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, conhecido por fazer o personagem Cabeção em "Malhação", negou a informação de que estava em cárcere privado numa em uma clínica para dependentes químicos no interior de São Paulo edit

247 - O ator Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, conhecido por fazer o personagem Cabeção em "Malhação", da TV Globo, negou a informação de que ele estava internado em cárcere privado numa clínica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

"Estou gravando este vídeo para desmentir este boato que saiu na internet. mentira. Eu estou com minha mãe, em Resende (RJ), mais perto da minha vó, que está velhinha, minha tia, minha família materna. Estou com muita saudade de vocês. Espero ver vocês em breve assim que essa pandemia acabar, seja nas telinhas, nos telões", afirmou o artista em vídeo publicado no Instagram.

De acordo com informações do portal G1, a Polícia Civil informou que o ator estava entre os internos. O local foi fechado em uma ação do Ministério Público nessa quarta-feira (4) após denúncias por maus-tratos. Lá, estavam 46 pacientes que faziam tratamento contra dependência química. Eles estavam trancados em quartos e sem acesso às chaves.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.