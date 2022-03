Ator ucraniano que se juntou ao exército morre aos 33 anos

O artista Pasha Lee se juntou às Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas do país para a guerra contra a Rússia edit

247 - O ator ucraniano Pasha Lee morreu nesse domingo (6), aos 33 anos, após uma batalha em Irpin, na Ucrânia. O artista se juntou às Forças de Defesa Territorial das Forças Armadas do país para a guerra contra os russos nas últimas semanas.

O Festival Internacional de Cinema de Odessa, o principal evento ucraniano do setor, deu a informação sobre a morte de Lee. "Em 6 de março, como resultado de um bombardeio de ocupantes russos na cidade ucraniana de Irpin, o famoso ator ucraniano Pasha Lee foi morto. Ele tinha 33 anos", disse o comunicado.

No cinema, Lee atuou em “Shtolnya” (2006), "Zvychayna sprava" (2012), “Shadows of Unforgotten Ancestors” (2013) e "The Fight Rules’ (2016).

