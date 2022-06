Atores de série da Netflix morrem em acidente de carro

Os atores Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar faziam parte do elenco de uma produção da Netflix chamada "The chosen one" edit

247 - Os atores Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar morreram na quinta-feira (16) num acidente de carro no México. Os artistas faziam parte do elenco de uma produção da Netflix chamada "The chosen one".

De acordo com informações do site "Deadline", outras seis pessoas ficaram feridas na batida, que aconteceu no estado de Baja Califórnia, no México, quando atores e a equipe estavam a caminho de um aeroporto.

