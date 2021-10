Atriz de 'Capitão America' acusada de matar a mãe passará por tratamento

Apoie o 247

247 - A atriz Mollie Fitzgerald, de "Capitão America: O Primeiro Vingador", teve seu julgamento adiado para que ela faça um tratamento psiquiátrico. A artista admitiu que matou a própria mãe em 2019.

De acordo com o "TMZ", o julgamento de Mollie aconteceria no final de setembro deste ano, mas o Judiciário decidiu que ela precisa de tratamento porque não está em condições de passar pelo processo.

O advogado da atriz, Jason Billam, afirmou que ela terá o estado mental avaliado a cada 90 dias. Segundo ele, a atriz entende as funções do juri, do advogado e do juiz, mas não entende o processo judicial.

